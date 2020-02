 SETTORE GIOVANILE E FEMMINILE, IL WEEKEND DI GARE

Il Frosinone Primavera scende in campo per la 18.a giornata di campionato affrontando l’Ascoli. I ragazzi di Mister Marsella si trovano al 5° posto in classifica e sfidano la capolista. I classe 2003 questo fine settimana saranno impegnati nel match casalingo contro il Cosenza. Entrambe le compagini provengono da una sconfitta: i canarini si sono arresi contro il Perugia, mentre i lupi hanno perso 1-0 contro il Benevento.

Tornano in campo gli Under 16 e gli Under 15, entrambi contro il Trapani. I ragazzi di mister Galluzzo, che sono al 9° posto in classifica, affronteranno i granata che ricoprono la 6.a posizione. I 2005 di mister Carinci invece devono combattere per la testa della classifica e per farlo devono vedersela con la penultima della classe.

I 2006 iscritti al campionato regionale d’eccellenza affronteranno in trasferta il Villalba Ocres Moca. Il Villalba è al 15° e penultimo posto in classifica con soli 3 punti in 19 gare disputate. I più piccoli della famiglia giallazzurra attenderanno a Ferentino la Vigor Perconti. Le giallazzurre del campionato regionale d’eccellenza femminile saranno impegnate con la capolista Real Cassino Colosseo, fuori dalle mura amiche. Le Under 17 nella 12.a giornata ospiteranno il Perugia mentre le Under 15 dovranno fare i conti con la Viterbese Castrense, in trasferta.

PRIMAVERA – 18.a giornata

Sabato 22 febbraio alle ore 11:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Ascoli

UNDER 17 – 20.a giornata

Domenica 23 febbraio alle ore 13:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Cosenza

UNDER 16 – 19.a giornata

Domenica 23 febbraio alle ore 11:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Trapani

UNDER 15 – 19.a giornata

Domenica 23 febbraio alle ore 9:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Trapani

UNDER 14 – 19.a giornata

Sabato 22 febbraio alle ore 17:00 – Guidonia Montecelio – Villanova (RM)

Villalba – FROSINONE

UNDER 13 – 20.a giornata

Sabato 22 febbraio alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Vigor Perconti

ECCELLENZA FEMMINILE – 16.a giornata

Domenica 23 febbraio alle ore 15:00 – Cassino (FR)

Real Cassino Colosseo – FROSINONE

UNDER 17 FEMMINILE – 12.a giornata

Sabato 22 febbraio alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Perugia

UNDER 15 FEMMINILE – 8.a giornata

Domenica 23 febbraio alle ore 15:00 – Viterbo

Viterbese Castrense – FROSINONE

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio