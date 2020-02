 SETTORE GIOVANILE E FEMMINILE, LE GARE DEL WEEKEND

La 19.a giornata del campionato Primavera 2 è stata rinviata come da comunicato ufficiale n.106 del 25 febbraio 2020. L’Under 17 si è riavvicinata al Benevento in 4.a posizione ed ora è ad un solo punto di distanza. Sabato i leoni classe 2003 dovranno vedersela con la Salernitana, compagine che attualmente è al 10° posto in classifica con 18 punti. Gli Under 16 saranno impegnati nella delicatissima sfida contro la AS Roma. Il match però non si giocherà questo fine settimana ma mercoledì pomeriggio. I classe 2005 di mister Carinci saranno ospitati dalla Roma domenica 1 marzo. I capitolini nella scorsa giornata hanno scontato un turno di riposo.

Il Frosinone Under 14 guidato da Broccolato ospiterà il Città di Ciampino: la compagine romana è in piena lotta Salvezza e viene dalla sconfitta contro il Giardinetti. I più piccoli invece affronteranno la capolista Lazio lontano dalle mura amiche.

Le ragazze del campionato d’eccellenza femminile invece, dopo la sconfitta subita contro il Real Cassino, affronteranno in trasferta la Fortitudo Academy Velitrum. Turno di riposo per le Under 17 e per le Under 15.

PRIMAVERA

Rinviata 19.a giornata

UNDER 17 – 21.a giornata

Domenica 1 marzo alle ore 15:00 – Salerno

Salernitana – FROSINONE

UNDER 16 – 20.a giornata

Mercoledì 4 marzo alle ore 15:00 – Roma

AS Roma – FROSINONE

UNDER 15 – 20.a giornata

Domenica 1 marzo alle ore 11:00 – Roma

AS Roma – FROSINONE

UNDER 14 – 21.a giornata

Sabato 29 febbraio alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Città di Ciampino

UNDER 13 – 21.a giornata

Sabato 29 febbraio alle ore 15:00 – Roma

Lazio – FROSINONE

ECCELLENZA FEMMINILE – 16.a giornata

Domenica 1 marzo alle ore 15:00 – Velletri (RM)

Fortitudo Academy Velitrum – FROSINONE

UNDER 17 FEMMINILE

Riposo

UNDER 15 FEMMINILE

Riposo

