 UN CALENDARIO PER I TIFOSI CON GLI AUGURI DI FROSINONE E BPF

FROSINONE – Un evento consolidato nel rapporto quasi ventennale tra il Frosinone Calcio e la Banca Popolare del Frusinate, è rappresentato dalla presentazione del calendario ufficiale 2021. In questo 2020 così drammaticamente particolare per il mondo intero, il ‘main sponsor’ e il Club hanno organizzato un’iniziativa attraverso un progetto condiviso a ridosso delle festività natalizie. Il calendario verrà dato in omaggio ai tifosi presso lo Store del Frosinone Calcio all’interno dello Stadio e nelle filiali della Banca stessa. Nel pieno rispetto delle normative anti-Covid l’appuntamento si è svolto sul rettangolo verde del ‘Benito Stirpe’, grazie anche ad una bella giornata di sole. Per la Società presente il Direttore dell’Area Tecnica, Guido Angelozzi, che ha fatto gli onori di casa con l’Ufficio Marketing & Comunicazione. Il dirigente è intervenuto nella breve ma significativa clip prodotta insieme ai dirigenti della Banca e che verrà inserita nei canali ufficiali del Frosinone. Per la BpF le presenze e gli interventi, come detto, del consigliere Angelo Faustini e del dottor Luigi Conti in qualità di Coordinatore Commissione Promozione e Sviluppo dell’Istituto di Credito. Nella delegazione della Banca presenti Laura Collinoli, giornalista Direttore Responsabile del periodo interno della BpF, Antonio Corvaia e Giorgia Bagnolati, della CB&C LAB. Le riprese sono state curate da ExtraTv.

Ha aperto il giro di interventi il direttore Angelozzi: “Continua proficuamente il rapporto datato nel tempo tra il Frosinone Calcio e la Banca Popolare del Frusinate al quale va il nostro ringraziamento per la fiducia che ci conferisce con il suo rapporto preferenziale. Siamo orgogliosi di averli sempre al nostro fianco, anche in questa partecipazione comune che ci onora. I nostri tifosi verranno omaggiati di un calendario bellissimo nel quale, mese per mese sono presenti le foto dei nostri calciatori, del nostro allenatore e le immagini più significative. Ci auguriamo a questo punto che saranno in tanti a ritirarlo presso il nostro Store allo Stadio ‘Benito Stirpe’”.

Hanno fatto seguito le parole del dottor Conti: “La BpF insieme con il Frosinone Calcio presenta un calendario che è suddiviso al proprio interno in azioni di gioco e poster dei calciatori. Questi poster verranno firmati dai calciatori stessi e saranno distribuiti presso tutte le filiali del nostro Istituto di Credito oltre che presso lo Store. La presenza in questo progetto va a rafforzare il sodalizio con il Frosinone Calcio da parte della Bpf: da una parte una significativa e radicata presenza sportiva e dall’altra una altrettanto forte immagine sul territorio”.

Ha chiuso il giro degli interventi il consigliere Faustini: “In questo anno abbastanza strano e surreale per la vita sociale di tutti gli italiani, la Banca Popolare del Frusinate ha voluto portare nelle case dei tifosi del Frosinone Calcio un calendario che dia l’esatta immagine di questa sinergia tra la Banca e il Club. I tifosi non hanno la possibilità di essere presenti allo stadio ma facciamo entrare i calciatori nelle loro case grazie le loro firme autografe sul calendario 2021. Pensiamo che sia qualcosa che possa far piacere e ci auguriamo che il progetto possa essere ripetuto anche negli anni successivi”.

Giovanni Lanzi