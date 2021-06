 UNDER 17, IL FROSINONE BATTE 5-3 L’ASCOLI NELL’ULTIMA GARA DELLA STAGIONE

ASCOLI (3-4-2-1): Maresca; Mancini D., Castorina (1’ st Regnicoli), Rossi; Spadoni, Carano (23’ st Zadro), Acciarri (30’ st Zoboletti), Gagliardi (30’ st Di Matteo); Mayga Silvestri (18’ st Corvino), Nicolai (1’ st Ciccanti); Governatori (23’ st Manari S.).

A disposizione: Mancini A., Manari M.

Allenatore: Orsini.

FROSINONE (4-3-1-2): Zizzania; Maura (30’ st ), Caravillani, Benacquista, Cialone (30’ st Musilli); Navarra (10’ st Frasca), Pera (20’ st D’Antoni), Cangianiello; Recchiuti (20’ st D’Andrea); Gesmundo (10’ st Ramieri), Selvini(10’ st Ferrieri).

A disposizione: Stellato, Ciarelli.

Allenatore: Di Michele.

Arbitro: Signor Riccardo Gagliardini della sezione di Macerata; assistenti Sigg. Gregorio Maria Galieni della sezione di Ascoli Piceno e Daljit Singh della sezione di Macerata.

Marcatori: 8’ pt Navarra (F), 10’ pt Gagliardi (A)13’ pt e 25’ pt Gesmundo (F), 16’ pt Selvini (F), 11’ st Cangianiello (F), 37’ st Manari S. (A), 45’ st Corvino (A).

Note: partita a porte chiuse; ammoniti: Musilli (F); recuperi: 0 pt – 4’ st.

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA– Si conclude con un successo la stagione del Frosinone che batte 5-3 in trasferta l’Ascoli chiudendo il girone al quarto posto con dieci punti conquistati nelle otto gare disputate. Gara chiusa già nel primo tempo con i giallazzurri avanti 4-1 grazie alla rete di Navarra dopo appena 8’, alla doppietta di Gesmundo e al gol di Selvini. Per l’Ascoli a segno Gagliardi al 10’ per il momentaneo pareggio. Nella ripresa il Frosinone allunga ancora con Cangianiello al 56’, nel finale L’Ascoli accorcia le distanze con Manari prima e Corvino poi.