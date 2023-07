 KVERNADZE SI PRESENTA

FIUGGI (FR) – E’ stato il primo acquisto del Frosinone Calcio stagione 2023-’24. Giorgi Kvernadze, attaccante esterno georgiano classe 2003, è anche il primo giallazzurro intervistato attraverso i canali ufficiali del club.

Giorgi, benvenuto a Frosinone. Cosa ti aspetti da questa stagione?

“Innanzitutto sono felice di essere arrivato al Frosinone. Sarà una una stagione di successo, ne sono convinto, sia per la mia squadra che a livello personale”.

Puoi descriverci meglio le tue caratteristiche tecniche? C’è un giocatore a cui ti ispiri in modo particolare?

“Non mi piace molto parlare di me, tutto quello di cui sono capace preferisco farlo vedere sul campo. Indubbiamente il giocatore al quale mi ispiro è il mio idolo Kvara”.

Avrai seguito, quindi, le gesta del tuo connazionale Kvaratskhelia la scorsa stagione a Napoli. Cosa ne pensi?

“Certo, ho visto tutte le sue partite e penso che le sue prestazioni siano state le migliori di tutta la Serie A della scorsa stagione. È un giocatore fantastico”.

In quale zona del campo ti piace giocare?

“La mia posizione preferita è l’ala sinistra ma sono a disposizione del mister”.

Perché hai scelto di venire a Frosinone? Cosa ti ha convinto a venire nella Serie A italiana?

“Perché ho percepito il grande interesse da parte del Frosinone nei miei confronti, volevo questa esperienza. Il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Serie A in Italia. Cercherò di dare il massimo per questa maglia”.

