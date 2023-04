 LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER GROSSO POST CAGLIARI-FROSINONE

CAGLIARI – A fine gara le parole del tecnico Fabio Grosso ai canali ufficiali del Frosinone Calcio.

Mister Grosso, un pari che va stretto per le occasioni nel finale di partita?

“E’ stata una bella partita tra due squadre che si sono fronteggiate per superarsi. Sicuramente nella seconda parte della gara abbiamo tenuto ritmi alti, creando diverse occasioni per andarci a prendere l’intera posta. Peccato non esserci riusciti però complimenti a tutti i ragazzi perché non era facile venire qui e fare la prestazione che abbiamo fatto”

Un punto che avvicina il Frosinone al suo obiettivo. Al di là delle occasioni mancate è un pari che vale tanto?

“Un punto importante perché quando viene su questi campi e giochi contro questo tipo di avversari, fare risultati non è affatto cosa semplice. Bisogna centrare le prestazioni, come abbiamo detto prima del match. Noi abbiamo fatto una grande prestazione, usciamo con un punto anche se nel finale con una zampata in più avremmo potuto portare a casa l’intera posta. Però ci teniamo quello che abbiamo meritato e guardiamo avanti con fiducia”.

C’è un aspetto sul piano tattico che la squadra poteva interpretare meglio o è totalmente soddisfatto della prestazione offerta oggi?

“Nelle gare ci sono sempre dei momenti nei quali concedi qualcosa, vuoi per qualche leggerezza e anche per bravura dell’avversario. Il Cagliari ha dei giocatori molto bravi. Noi analizzeremo bene la gara, cercando di migliorarci sempre”.

Frosinone e Cagliari non si sono risparmiate, hanno dato spettacolo, onorando il campionato. Due squadre da Serie A?

“Noi stiamo facendo un campionato molto importante ed abbiamo intenzione di renderlo straordinario e per farlo dobbiamo continuare a stare dentro a quello che facciamo. Il Cagliari ha grandissima qualità, auguro loro il meglio perché hanno dimostrato di avere le qualità per poter primeggiare in questa serie B”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio