 LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER GROSSO PRE COMO-FROSINONE

FROSINONE – Alla viglia della partenza per Como, la conferenza stampa di presentazione della gara da parte di mister Grosso.

Mister Grosso, quali insidie può nascondere la trasferta di Como, in un campionato così equilibrato dove tutti riconoscono il valore del Frosinone capolista? Quali differenze tra il Como affrontato all’andata e quello attuale guidato da Moreno Longo?

“Le insidie sono quelle di una partita di questo campionato che se non la affronti nella maniera giusta, soffri. Le insidie sono grandi, le conosciamo. Ci siamo preparati per affrontarle, per affrontare un avversario di qualità che ha perso una gara nelle ultime 11 anche immeritatamente e che comunque viene da ottime prestazioni ed è questa la differenza rispetto al Como che abbiamo affrontato all’andata. Loro non hanno iniziato bene, poi hanno ripreso un percorso differente ed è una squadra oggi che sicuramente ha qualità e caratteristiche per pretendere una posizione di classifica diversa che in questo momento non ha e che avrà tutta l’intenzione di conquistare. Noi invece vogliamo mantenere la nostra posizione cercando di fare una grandissima gara”.

Il Como ha una delle più attrezzate coppie d’attacco della serie B evidenziato anche dal direttore Angelozzi. Con due giocatori che in pratica si muovono da punta centrale ritieni che servirà un accorgimento particolare per contrastarli?

“Quello poi lo vedremo. Capiremo chi sono i nostri ragazzi che stanno bene, cercando di metterli nelle posizioni per farli rendere al meglio. Sappiamo di affrontare un avversario forte. Che è partito con altri obiettivi, si è ritrovato a dover combattere per situazioni diverse rispetto a quelle per le quali è stato costruito ma è in grado di fare le partite bene, piene. Ha una batteria di attaccanti molto interessante, ha giocatori di caratura internazionale e nazionale. Una squadra che nei singoli è pressoché inutile andare ad elencare. Conoscendo le insidie abbiamo l’intenzione di fare una partita vera, sappiamo che molto probabilmente ci verranno ad aggredire forte. Dovremo essere presenti a ribattere colpo su colpo”.

Dopo il gol Borrelli ha chance di partire dal primo minuto?

“Sì, come i suoi compagni. Tra gli indisponibili c’è Boloca che mi auguro di avere presto. Gli altri sono tutti a disposizione, chi con qualche problemino e chi senza”.

Boloca recupera? Kone come sta? Può giocare magari dal primo minuto? E come sta Mulattieri?

“Tutti recuperati con tempistiche diverse, mi auguro di poter rimettere dentro Kone, lo avremmo voluto fare nell’ultima gara. La scorsa settimana ha avuto un riacutizzarsi del problema che mi auguro non persista ancora. Come sempre utilizzeremo chi sta bene, sapendo che quelli fuori hanno le qualità per integrare le qualità dei compagni che iniziano la gara”.

Un giudizio sui nuovi acquisti Bidaoui e Gelli?

“Sono ragazzi che conosco bene. Bidaoui ha disputato tante gare in serie B e le sue caratteristiche sono molto chiare. Gelli lo avevamo seguito anche lo scorso anno, è un ragazzo che sa giocare al calcio. Mi auguro comunque di rimettere entrambi al meglio della condizione perché hanno le qualità per poter essere utili insieme ai loro compagni”.

Con una classifica che parla marcatamente frusinate e fermo restando che proverete a vincerla, firmerebbe anche per un pareggio?

“No”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio