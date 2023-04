 LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER GROSSO PRE FROSINONE-SUDTIROL

FROSINONE – Le parole di mister Grosso alla vigilia della gara con il Sudtirol.

Mister Grosso, su quale aspetto ha lavorato per non caricare ulteriormente la squadra dal punto di vista psicologico?

“I ragazzi hanno lavorato molto bene per arrivare pronti ad una gara importante. Non vogliamo dare ulteriori valori o pesi ad un match del quale conosciamo tutta l’importanza. Abbiamo la giusta serenità e il dovuto entusiasmo per cercare di fare una grande gara contro un avversario sicuramente molto ostico”.

Si è parlato molto dei risultati incrociati di Frosinone e Bari in queste giornate. Obiettivo primario è vincere sabato ma è chiaro che è un momento decisivo per questa stagione. E’ d’accordo? Pensa che questo tipo di voci possano distrarre la squadra sul piano della concentrazione?

“Noi ne abbiamo parlato pochissimo. Conosciamo tutto, anche le insidie. I numeri dell’avversario parlano da soli, a parte le ultime due partite. Vogliamo una gara di altissimo livello per uscire dal campo col risultato che desideriamo”.

Ritrovate un Sudtirol diverso rispetto all’andata e in caso in quali aspetti è cresciuta la formazione di Bisoli?

“Stanno facendo un campionato incredibile. Dopo gli ultimi due risultati negativi avranno voglia di rivalsa. Ma non è un Sudtirol tanto differente da quello che abbiamo incontrato all’andata perché ha portato avanti queste sue caratteristiche molto bene. Sappiamo anche la voglia che abbiamo noi, per essere protagonisti e cercare di giocare la partita a modo nostro”.

Odogwu con 8 reti è il giocatore secondo lei più pericoloso del Sudtirol? Ci sono anche altri calciatori da non sottovalutare?

“Affrontiamo una squadra solida, con belle esperienze. Hanno letture sempre importanti, partecipano tutti alla fase difensiva e quindi diventano ostici da superare. E poi in avanti hanno giocatori che sanno dialogare, cercarsi gli spazi e crearsi delle soluzioni nei momenti in cui non te lo aspetti. Fare un solo nome sarebbe riduttivo. Noi rispettiamo le loro qualità ma ne abbiamo anche noi”.

Le parole di Angelozzi su Oyono (ora infortunato, ndr) sono state entusiastiche. Secondo lei il ragazzo quanto potrà migliorare in futuro?

“I ragazzi hanno dei margini grandissimi. Tutti stanno disputando un campionato incredibile, giovani ed esperti. Dobbiamo pensare al campionato e focalizzarci sul fatto di volerlo rendere strepitoso ed abbiamo una grande occasione che arriva davanti al nostro pubblico”.

Kone, subentrato a Cagliari, è sembrato in evidente ripresa. Può essere la carta a sorpresa da giocare contro il SudTirol?

“Abbiamo fuori già da un po’ Lulic e Szyminski, quest’ultimo ha ancora un fastidio al piede e spero che riesca a recuperare al più presto. E poi si sono aggiunti Mulattieri, Oyono e lo squalificato Caso. Gli altri sono tutti a disposizione, tutti carichi e motivati”.

Lo stadio è quasi tutto esaurito. Quanto sarà importante il loro supporto anche nella fase prepartita come l’arrivo allo Stirpe e il riscaldamento?

“Tantissimo, come sempre. E lo sappiamo il calore che hanno i nostri tifosi. Moi siamo stati bravi a ricreare questo entusiasmo, con la giusta lucidità ed equilibrio e il giusto entusiasmo. Faremo quello che è nelle nostre possibilità per cercare di dare loro un’altra grandissima soddisfazione”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio