 LA CONFERENZA STAMPA POST PISA-FROSINONE DI MISTER GROSSO

PISA – A fine gara le parole del mister giallazzurro Fabio Grosso.

Mister questa vittoria è il simbolo di quanto questa squadra è maturata in questa stagione. Un dominio pressoché assoluto. È soddisfatto?

“Moltissimo perché affrontavamo una partita difficilissima, usciamo da questo campo con una vittoria meritata e una grande prestazione di tutti i ragazzi”.

Altra firma di Borrelli oggi. Quanto è cresciuto nell’arco della stagione questo ragazzo?

“Sono cresciuti tutti. Per fare questo campionato c’era bisogno di crescere ed oggi serviva questo tipo di prestazione. Hanno giocato tanti ragazzi che avevano fatto meno minutaggio però sono stati presenti, hanno fatto la loro gara e quindi grande merito a questo gruppo”.

Partita perfetta e complimenti ai ragazzi per la concentrazione e determinazione. Quanto c’è della sua determinazione da giocatore in questo risultato?

“Tutti abbiamo messo qualcosa di nostro. Questo organico sta facendo dei numeri strepitosi, vogliamo provare a non fermarci, sappiamo che non sarà facile però abbiamo ancora voglia di essere protagonisti in questo campionato come abbiamo dimostrato anche oggi”.

Una rimonta che sottolinea la forza mentale di questa squadra. In molti oggi temevano un Frosinone arrendevole dopo la festa. Come ha motivato la squadra?

“Questa è una squadra ambiziosa. Sapevamo che avremmo dovuto fare una partita seria per uscire con un risultato positivo. C’è stato un inizio un po’ balbettante, poi ci siamo messi in carreggiata ed abbiamo fatto una grandissima gara”.

Kujabi è entrato bene in partita mostrando padronanza e sicurezza. Cosa ha detto al ragazzo?

“Sono stato felice, l’ho abbracciato e gli ho fatto i complimenti. Davvero una bella storia la sua. Davanti ha una strada lunga da percorrere però sono stato contento, ha fatto delle bellissime cose per aiutare i compagni a portare a casa il massimo del risultato”.

Come sta Frabotta, che tipo di infortunio ha subito?

“Lo vedremo nei prossimi giorni. Più di qualche giocatore è uscito con acciacchi però valuteremo con calma. Vogliamo fare una grandissima partita (con il Genoa, ndr) perché ce ne sarà bisogno”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio