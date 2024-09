 LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO PROGETTO FROSINONE CALCIO ACADEMY

Una nuova ed intensa stagione sta per cominciare. In concomitanza con l’inizio dei campionati, la società è lieta di annunciare il progetto del Frosinone Calcio Academy. Nella sala stampa dello stadio “Benito Stirpe” si è tenuta la conferenza di presentazione della moderna iniziativa che avrà come obiettivo quello di formare ragazzi e nuovi talenti all’interno delle scuole calcio che saranno interessate ad affiliarsi con il club. A presentare l’evento e il progetto è il nuovo coordinatore del settore giovanile Alessandro Danieli: “Questa non sarà una semplice Academy ma qualcosa di più inclusivo. Vorremmo che il brand Frosinone fosse riconosciuto dagli atleti, sarebbe bellissimo che qualche ragazzo diventasse tifoso del Frosinone. Le Academy verranno selezionate, cercheremo di valorizzare questo importante scudetto che per noi è vita. Le Academy sono il fiore all’occhiello di questo progetto e il supporto delle vostre società sarà importante per il programma di sviluppo. Cercheremo di fare una squadra di tecnici preparati che verranno in loco per porre degli obiettivi e dare linee guida del Frosinone”, conclude il coordinatore del settore giovanile.

Il Frosinone Calcio ringrazia le società presenti all’evento: Stella Azzurra; Monteo Sodi; Scuola Calcio Terignis (NA); Pol. Città di Paliano; Madonna della Neve; ASD Città di Maenza; ASD San Giuseppe dei Prada.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio