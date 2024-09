 SERIE C FEMMINILE, PAREGGIO ALL’ESORDIO CONTRO GELBISON

Gelbison – Frosinone 1-1

Castelnuovo Cilento – Termina in parità la gara d’esordio tra Gelbison e Frosinone. Una partita che inizia e mantiene un ritmo molto alto. Dopo un’occasione avvenuta nei primi minuti per le ragazze del Gelbison, il Frosinone impone il suo gioco, andando in vantaggio con una punizione di Sgambato al 35’. Il primo tempo si conclude con una splendida azione corale delle gialloblu sull’asse Spagnoli-Tata che non riescono però ad andare a segno grazie ad un miracoloso intervento del portiere. Nella ripresa il Frosinone continua a dettare il gioco, costringendo il portiere ad altre due notevoli parate su Maier e su Tata. La fortuna non aiuta Flavia Sgambato, che coglie l’incrocio dei pali su un calcio da fermo. Il goal del pareggio lo segna Romeo su rigore, al 21’ del secondo tempo. Il Frosinone continua però a crederci, attaccando fino allo scadere, con un’ultima bella azione di Tata che si conclude a fil di palo.

Gelbison: Costantino, Orsi, Maddaluno, Grecu, Visani (49’st Paredes), Valdez Pacheco (15′ st Lanzetta), Cicchinelli, Romeo (42’st Valente), Sacco, Avallone (18’st Borrelli), Sesto (18’st Vergari). Allenatore: Tarabusi

Frosinone: Siejka, Stibel, Silvi, Collovà, Vaccari, Zavarese, Bevilacqua (30’st Leone), Maier (dal 26′ st Ruzafa), Spagnoli, Sgambato, Tata. Allenatore: Foglietta

Marcatori: 35’ pt Sgambato (F) 21’st Romeo (G)

Ammoniti: Cicchinelli (G), Zavarese (F), Silvi (F)