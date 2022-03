 LE DATE DELLA EXTRA-SEASON 2021-’22 E DEL CAMPIONATO 2022-’23

Una giornata importante per l’Assemblea della Lega di serie B che oggi, all’unanimità, ha definito le date della extra-season del campionato in corso e ha tracciato le linee di quelle che saranno le date della stagione 2022-’23. Il presidente Balata ha anche aggiornato i club, riuniti in videoconferenza, sulle interlocuzioni con il Governo in materia di ristori post-pandemia.

Passiamo quindi alle date playoff e playout di questa stagione, partendo dalle novità: una singola partita per giornata in orari che favoriranno la presenza dei tifosi e gare il più possibile nei week-end.

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 13 maggio 2022 6.a vs 7.a

Sabato 14 maggio 2022 5.a vs 8.a

Semifinali (Andata e ritorno)

Martedì 17 maggio 2022 (6.a o 7.a vs 3.a)

Mercoledì 18 maggio 2022 (5.a o 8.a vs 4.a)

Sabato 21 maggio 2022 (3.a vs 6.a o 7.a)

Domenica 22 maggio 2022 (4.a vs 5.a o 8.a)

Finale playoff (Andata e ritorno)

Giovedì 26 maggio 2022

Domenica 29 maggio 2022

Playout (Andata e ritorno)

Giovedì 12 maggio 2022 (17° vs 16°)

Venerdì 20 maggio 2022 (16° vs 17°)

Definite, come detto, anche le linee guida del calendario 2022/2023: il campionato inizia sabato 13 agosto, con l’open day del 12, e finisce venerdì 19 maggio 2023. Prevista la sospensione durante i campionati mondiali in Qatar con la 15a giornata che si disputa il 12 novembre e la ripresa per il boxing day di lunedì 26 dicembre. Solo quattro i turni infrasettimanali rispetto ai sei di quest’anno.

Approvati innovativi e strategici rapporti commerciali per il futuro della Serie BKT.