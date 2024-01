 LE PAROLE DEL DIRETTORE ANGELOZZI IN CONFERENZA STAMPA

FROSINONE – Il direttore Guido Angelozzi, che ha presentato i due neo giallazzurri, ha anche risposto a qualche domanda dei cronisti presenti.

Bartesaghi è un profilo che le piace?

“Prima di rispondere alla domanda, voglio aggiungere un particolare su Zortea: lui prima di venire a Frosinone, dal 5 gennaio aveva già trovato la casa da affittare e lo ha fatto su internet. Questo per far capire la voglia che aveva di venire qui. Sono entrambi ragazzi, al di là della formula del prestito, che hanno voglia di giocare con il Frosinone. Avevamo chiesto il diritto di riscatto ma i rispettivi Club credono in loro per il futuro. Quanto a Bartesaghi, è un ragazzo che seguiamo. Stiamo riflettendo se è un profilo che potrà darci una mano”.

Zerbin al Monza? Come è andata?

“Andavamo dietro al ragazzo dall’inizio di dicembre. C’erano dei contatti col Napoli, prima lo volevano e dare e poi sembrava di no. Abbiamo cercato di fare un’operazione con un altro ragazzo, une extracomunitario, ci eravamo dati la disponibilità a fare entrambe le operazioni. Ma non mi sono reso conto che il ragazzo non si poteva tesserare, è stato un mio errore e il giocatore è andato altrove perché il Napoli ha cercato una Società dove appoggiare questo giovane. E quando si è fatto il Monza, considerato che il Napoli doveva piazzare anche il giovane extracomunitario (Popovic), Zerbin è andato al Monza”.

Capitolo uscite, Caso vuole andare via? Baez e Bidaoui?

“Nessuno ha chiesto di andare via ma non possiamo tenere otto esterni. Caso ha delle richieste, è valido. Sia lui che Bidaoui e Baez sono sul mercato. Vedremo anche perché là davanti siamo in tanti. Se pensano di stare qui perché si sta bene, poi anche per è un problema anche allenarsi’”

Ufficio Stampa Frosinone Calcio