 LE PAROLE DI BAEZ IN CONFERENZA STAMPA

FROSINONE – In conferenza stampa post-Pisa è stata la volta dell’attaccante esterno Baez.

Baez, è stata una gara dai due volte, importante da vincere per mille motivi. Adesso inizia una lunga settimana, come si affronta?

“Con tante motivazioni perché il lavoro che dobbiamo svolgere questa settimana punta sull’esordio in campionato, una partita di serie A e l’avversario. Quindi alle motivazioni aggiungo la concentrazione. E la combinazione che paga alla fine”.

Qual è la sua condizione? A livello fisico come sta Baez e che ruolo pensa di ritagliarsi in questa stagione?

“Mi sento bene, la preparazione è stata dura ma quel lavoro è stato necessario. Sicuramente io debbo migliorare, affinare la parte strettamente tecnica mentre dal punto di vista atletico penso di stare al meglio. Quanto al ruolo, quello più congeniale è l’esterno dai due lati e comunque a disposizione. Ma sarò pronto dove intenderà schierarmi il mister”.

Un tuo bilancio sulle cose belle viste dal Frosinone di oggi. E cosa ti è piaciuto di meno.

“E’ stata una partita complicata, lo sapevamo. Loro si sono messi bene in campo, sicuramente mi piaciuto in particolare l’intenzione sempre di giocare il pallone ma senza forzare mai le giocate. Il Pisa ha fatto comunque un bel lavoro nel tentativo di ‘sporcarci’ le giocate. Ma quella idea di continuare sempre a giocare è la cosa più positiva della nostra partita, al netto della vittoria”.

Il mister più volte ha ricordato la mentalità del ‘noi’. Quanto questo percorso, visto che fai parte del gruppo della passata stagione, sarà fondamentale per la stagione che sta iniziare?

“Personalmente ci credo tanto nel lavoro del gruppo. Sia per quanto riguarda la parte umana che quella legata ai risultati. Tutto parte dal gruppo, dalle relazioni che si instaurano tra i compagni. Quando c’è la forza del gruppo è molto facile arrivare a risultati positivi”.

Quanto è importante a livello psicologico questo successo in vista dell’avvio di stagione?

“Vincere, si dice, aiuta a vincere. Essere partiti col piede giusto è un aspetto molto importante. Per noi e per la mentalità che vogliamo portare in campo nel campionato”.

Hai notato aspetti in comune tra Di Francesco e Grosso?

“Ci sono somiglianze sicuramente, entrambi prediligono il gioco di squadra, muovere il pallone, il pressing alto. Hanno cose in comune ma anche particolari diversi l’uno dall’altro”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio