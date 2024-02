 LE PAROLE DI GELLI A BOTTA CALDA

FIRENZE – Ai microfoni delle tv è toccato al migliore tra i giallazzurri, a Francesco Gelli. “Sicuramente il risultato è ampio anche se le nostre occasioni le abbiamo avute ma dovevamo essere un po’ più cinici come sono stati loro. Purtroppo siamo stati anche sfortunati in taluni episodi. Noi abbiamo sempre cercato di reagire fino al terzo gol, ovviamente quando subisci due gol uno dietro l’altro non è facile. Per quanto mi riguarda io sono sempre a disposizione sia del mister che della squadra, per me non è un problema cambiare posizione in campo sia dall’inizio che in corsa. E’ chiaro che il mister sa benissimo qual è il mio ruolo. La classifica? Noi ci preoccupiamo come è normale ma abbiamo le qualità per fare sempre la partita. Dobbiamo sempre stare attenti quando veniamo attaccati. Ma se mettiamo in campo tutte le nostre armi possiamo toglierci quelle soddisfazioni che cerchiamo”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio