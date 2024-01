 LE PAROLE DI GHEDJEMIS AI CANALI UFFICIALI DEL FROSINONE

FROSINONE – Meno di un mese fa giocava nella terza serie francese con il Rouen. Oggi Fares Ghedjemis, classe 2002, esterno offensivo di nazionalità franco-algerina, è la bella novità del mercato del Frosinone. Per lui esordio in corsa ma brillante nella trasferta ‘problematica’ di Bergamo e gran finale al ‘Benito Stirpe’ domenica scorsa quando una sua azione travolgente ha dato il là al 3-1. Il ragazzo si presenta con un video messaggio in francese, tradotto con i sottotitoli, dentro il terreno di gioco dello stadio: “E’ stato tutto semplice, il Frosinone mi ha visionato in Francia, hanno contattato i miei agenti ed ho subito accettato. Le mie caratteristiche? Sono un giocatore molto rapido, di piede sinistro, mi piace segnare e far segnare. Preferisco giocare sulla fascia destra ma mi trovo bene anche se vengo impiegato a sinistra e posso giocare anche in posizione centrale da 10. Voglio inserirmi nel Frosinone nella maniera più rapida possibile, il mio obiettivo personale è quello di aiutare la squadra a raggiungere propri traguardi, cercando di essere più decisivo possibile. Dal giorno dell’arrivo mi sto ambientando velocemente, ho ricevuto un’ottima impressione del Presidente, del Direttore e del tecnico. Come del resto da tutti i compagni. E li ringrazio dell’accoglienza. Io sono un ragazzo semplice, preferisco rimanere in casa, guardare serie tv, riposare: insomma, quello che fanno un po’ tutti i calciatori”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio