 LE PAROLE DI HARROUI A BOTTA CALDA

FROSINONE – A fine gara le parole di Harruoi che ha sfiorato il gol da antologia negato da un sontuoso Szczesny, che avrebbe potuto cambiare il corso della gara.

Harroui, è arrivata una sconfitta ma c’è stato un momento nel quale stavate per andare in vantaggio cin quel gradissimo tiro tuo e la parata strepitosa di Szczesny. Cosa è mancato oggi? Solo sfortuna?

“Solo sfortuna ma anche la Juve ha fatto molto bene con la sua qualità. Noi per quanto ci riguarda abbiamo giocato bene nella ripresa, siamo usciti dallo spogliatoio creando tante occasioni. Il calcio è così, se non fai gol può capitare che lo facciano gli altri”.

Tu stai crescendo tanto dopo un periodo sfortunato. Hai trovato il gol a Napoli, oggi lo hai sfiorato. Ti vuoi ritagliare uno spazio di nuovo.

“Non è facile per un calciatore tornare dopo 3 mesi di assenza, gli altri hanno ritmo e velocità mentre tu sei sempre tra palestra e piscina. Però è andata bene, ogni settimana mi sento meglio”.

Adesso ci sarà la Lazio in trasferta dove avete fatto pochissimo. Cosa deve servire al Frosinone per fare punti in trasferta?

“Non lo so, secondo me non abbiamo tanti giocatori con esperienza in serie A ma siamo un ottimo gruppo. Dobbiamo parlare di più in campo, a mio parere sono convinto che arriveranno i punti fuori casa. Fa parte del processo di crescita”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio