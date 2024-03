 LE PAROLE DI LIROLA A BOTTA CALDA

GENOVA – Ai microfoni di Dazn c’è Lirola, schierato nella difesa a tre per l’occasione. E la sua è stata una prestazione di qualità e quantità ma sopratutto di esperienza.

“Questo punto ce lo teniamo stretto perché questo è uno stadio difficile, il Genoa spinge molto e tante squadre non prendono punti qui al ‘Ferraris’. E’ stata una bella prova da parte nostra, peccato non siano arrivati i tre punti, ci siamo andati vicini. Comunque un grande atteggiamento e grande attenzione da parte di tutta la squadra, andiamo avanti così. Non ci siamo affatto accontentati, il fatto è che alle spalle ci sono tante partite nelle quali pensavamo di poter vincere ed invece poi abbiamo perso. E così quando non puoi vincere è importante muovere la classifica. La difesa a tre? Con questo cambio di modulo il mister ci ha dato più compattezza, più attenzione in fase difensiva senza abbandonare mai le nostre qualità che sono quelle di attaccare e arrivare con tanti uomini nell’area avversaria. Si è visto soprattutto alla fine del primo tempo quando potevano fare ancora uno o due gol. Penso se andiamo avanti su questa strada nelle 8 partite che restano ce la possiamo fare a salvarci”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio