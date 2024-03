 LE PAROLE DI LIROLA A BOTTA CALDA

FROSINONE – A fine gara le parole a Dazn di Lirola, autore del gol del provvisorio vantaggio che è stato anche il numero 100 del Frosinone in serie A.

“Il nostro primo tempo è lo specchio di quello che è successo nell’ultima parte della stagione. Era sicuramente una partita difficile, mancano 9 gare ancora e sappiamo che possiamo farcela. Il mio gol è il 100° in serie A? Un peccato che non sia servito a prendere almeno 1 pareggio ma anche la vittoria ci poteva stare. Comunque sono sempre contento, speriamo di poterne fare altri che ci potranno aiutare a fare punti. Cosa serve per uscire dalla zona retrocessione? Non vogliamo continuare a prenderci i complimenti, la nostra è una squadra composta da tanti giovani e molti sono anche alla loro prima esperienza in serie A e noi che abbiamo un po’ più di esperienza dobbiamo cercare di aiutare gli altri. Adesso c’è la pressione ma dobbiamo concentrarci e già dal prossimo allenamento pensare al Genoa”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio