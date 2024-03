 Under 15, Frosinone-Empoli 0-2

FROSINONE: Rosa, Iacobelli, Obeid (30′ st Cacciotti), Riggi, Valentino (9′ st Sperduti), Di Giuseppe, Caschera (9′ st Ionta), Esposito (20 ‘st Galimberti), Eulisi (1′ st Carbone), Taddei, Casagrande (20’ st Bonanno)

A disposizione: Scordari, Trulli, Morici

Allenatore: Olivera

EMPOLI: Magliano, Poggi, Battaglini (28′ st De Vita), Lorenzi (28′ st Orlandi), Covelli (15′ st Olivieri), Conflitto, Ginestretti, Biondini (39′ st Lupoli), Ciampelli (15′ st Bruno), Isidori (15′ st Murolo), Landi (39′ st Perillo)

A disposizione: Bernice, Hyka

Allenatore: Russo

Marcatori: 11′ pt Isidori, 19′ st Landi

Arbitro: Marini di Latina

Partita equilibrata che viene decisa dagli episodi, con l’Empoli che riesce a superare il Frosinone con il risultato all’inglese. Poche occasioni da ambo le parti con la gara che viene condizionata da due disattenzioni della retroguardia ciociara, infatti nel primo tempo gli ospiti si portano in vantaggio con il bel gol di Isidori, il quale approfitta di un’ingenuità avversaria. Dopo la rete dello 0-1, l’Empoli si abbassa e non crea troppi pericoli a Rosa e compagni, ma nella seconda frazione gli uomini di Russo riescono a chiuderla definitivamente con Landi, con una vittoria che permette all’Empoli di stanziarsi al primo posto in classifica a pari merito con Roma e Fiorentina, che hanno una partita in meno.