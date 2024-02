 LE PAROLE DI MAZZITELLI A BOTTA CALDA

FROSINONE – Quarto gol stagionale ma soprattutto un gol da attaccante di razza, di quelli che fiutano, tirano e fanno centro anche da posizione impossibile. Con Soulé, Luca Mazzitelli è il giocatore simbolo di questo Frosinone. Che mette alle corde il Milan e deve cedere ancora per quei ‘dettagli’ che vanno sotto il nome di ingenuità che rappresentano una ingombrante costante. Per il centrocampista del Frosinone, la giusta ribalta a fine gara: “C’è tanta rabbia, sapevamo che per noi si era messa bene e che comunque il Milan è una grande squadra e il pericolo era sempre in agguato. Potevamo gestirla meglio perché loro si vedeva che forzavano tanto le giocate e noi in quelle circostanze potevamo trovare qualche spazio in più. Dispiace ma se dobbiamo prendere punti contro queste grandi squadre dobbiamo necessariamente limare qualche dettaglio. Durante la stagione abbiamo certamente costruito la consapevolezza di poterci giocare tutte le partite, anche contro queste grandi squadre. Ma serve tanta energia, a livello qualitativo abbiamo qualcosa in meno per cui se viene a mancare l’energia andiamo in difficoltà. Non dobbiamo mai snaturare la nostra identità”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio