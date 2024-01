 LE PAROLE DI MAZZITELLI A BOTTA CALDA

FROSINONE – Il suo ingresso in campo, un ritorno dopo 6 giornate di assenza per infortunio, ha permesso di sentire il suono della ‘carica’. E’ Luca Mazzitelli che parla ai microfoni nel dopo-gara.

“In casa abbiamo creato il nostro bagaglio di punti, dobbiamo tenerci stretti questo entusiasmo che si respira quando giochiamo qui. I nostri tifosi sono sempre fantastici, sin dallo scorso anno. E’ necessario essere un blocco unico fino al termine della stagione per riuscire a fare questa impresa della salvezza, sappiamo che è difficilissima ma il legame con i tifosi deve essere sempre forte. E noi dovremo trascinarli con i risultati del campo, quindi tornare a fare punti al più presto. In campo sicuramente qualche errore lo abbiamo commesso se i punti non sono arrivati in queste settimane, quegli errori li elimineremo perché con il mister ci stiamo lavorando. Ma non va mai persa la voglia di andare forte in ogni partita, anche quando i punti non sono arrivati. Ci dobbiamo ricordare chi siamo e dove siamo partiti e non perdere quell’energia e l’entusiasmo che ci ha caratterizzato. Oggi ci sono stati degli episodi che hanno certamente favorito loro, come ad esempio il terzo gol particolarmente rocambolesco. Però non è un caso, dobbiamo analizzare tutto e ripartire dalla reazione che è stata importante. Per fortuna si gioca subito giovedi, in Coppa Italia stiamo andando bene. E poi a Bergamo avremo un’altra partita difficile ma ogni gara è buona per fare punti. Le trasferte? Sicuramente lo step è iniziare a fare punti fuori, sono sempre punti pesanti quelli fuori casa. Sono sicuro che ci prenderemo delle soddisfazioni”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio