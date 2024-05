 LE PAROLE DI OKOLI A BOTTA CALDA

EMPOLI – Si è allenato una sola volta, il giorno prima della partenza per il ritiro. E poi in occasione della rifinitura. Ma anche ad Empoli, Okoli è stato un muro invalicabile. Le sue parole a fine gara a Dazn.

“Ho avuto la netta sensazione che potevamo portarci a casa la vittoria. Cosa è mancato? Dovevamo continuare a riproporre le cose che sappiamo fere bene, c’è mancata un po’ di fiducia a mio parere. E riuscire a concretizzare sotto porta. Come mi sento? Sul finire della partita precedente ho avuto un problema ma con lo staff medico e i preparatori sono riuscito a recuperare, per me era importante riuscire ad esserci e l’ho completata tutta. Adesso arriva l’Inter, sappiamo che dobbiamo lavorare su noi stessi perché se riusciamo ad essere convinti di quello che facciamo nel lavoro quotidiano e lo riportiamo in partita, riusciremo a giocarcela con qualsiasi squadra”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio