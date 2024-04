 LE PAROLE DI OKOLI A BOTTA CALDA

TORINO – In coppia con Romagnoli è stato tra i migliori in campo, sbarrando la strada a Zapata ed anche ad un cliente niente affatto semplice da affrontare come Bellanova. Caleb Okoli si prende la meritata ribalta nel post-gara.

“E’ stata una grande battaglia, impostata sui duelli. Siamo arrivati qui a Torino pronti, alla fine ci è mancato solo il gol. Sappiamo quanto sono importanti i punti, soprattutto in questo finale. Siamo arrivati con la dichiarata intenzione di prenderci la vittoria, torniamo a casa con 1 punto ma simo contenti lo stesso. Dobbiamo pensare solo a noi, cercando di interpretare la prossima partita con la Salernitana nel migliore dei modi. E’ chiaro che dobbiamo fare 3 punti, siamo pronti per la prossima sfida in casa. Con Zapata ci siamo salutati sia prima che dopo la partita. E’ una grandissima persona, sono contento di averlo conosciuto e per me è un grandissimo attaccante”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio