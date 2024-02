 LE PAROLE DI VALERI A BOTTA CALDA

FROSINONE – A fine gara le parole del terzino Valeri.

“Sicuramente siamo molto amareggiati del finale della partita perché il finale è stato troppo pesante. Per quanto riguarda il primo tempo abbiamo giocato una grande partita salvo poi farci prendere d’infilata in occasione della loro rete del vantaggio negli ultimi minuti della prima frazione da un gol nato per caso. E’ chiaro che bisogna mettere sul piatto che stai giocando contro una squadra forte, di livello. Nel secondo tempo loro hanno avuto la possibilità di rientrare in campo con un atteggiamento diverso dal primo e così è stato e si è visto per quanto hanno tradotto. Per quanto mi riguarda, sono stato accolto come un fratello nel Frosinone. La squadra c’è, le prestazioni ci sono e poi manca solo il risultato che nel calcio è determinante. Manchiamo di malizia? Serve maggiore attenzione, appena scende contro squadre di questo tipo ti fanno subito gol”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio