 LECCE-FROSINONE 2-1, IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin (31’ st Kaba), Ramadani, Oudin (38’ st Krstovic); Strefezza (31’ st Sansone), Piccoli (45’ st Rafia), Banda.

A disposizione: Brancolini, Samooja, Venuti, Berisha, Listkowski, Faticanti, Snajlovic, Touba.

Allenatore: D’Aversa.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono (14’ pt Monterisi), Romagnoli, Okoli, Lirola; Brescianini, Barrenechea (46’ st Cheddira), Gelli (46’ st Kvernadze); Soule, Kaio Jorge, Ibrahimovic (31’ st Harroui).

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Baez, Lulic, Caso, Garritano, Bourabia, Lusuardi.

Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: signor Luca Zufferli di Udine; assistenti Davide Imperiale di Genova e Marco Ceccon di Lovere (Bg); Quarto Uomo Giacomo Camplone di Pescara; Var Paolo Mazzoleni di Bergamo, Avar Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia (Na).

Marcatori: 10’ pt Piccoli (L), 33’ pt Kaio Jorge (F), 44’ st Ramadani (L)

Note: spettatori: 23.645 (210 tifosi del Frosinone) dei quali 21.427 abbonati e 2.398 paganti; incasso totale euro 369.108,10 (quota abbonati 317.005,10); angoli: 5-4 per il Lecce; ammoniti: 24’ pt Okoli (F), 38’ pt Ibrahimovic (F), 43’ pt Barrenechea (F), 28’ st Blin (L); recuperi: 5’ pt; 4’ st.

LECCE – Al 44’ della ripresa di una sfida palpitante e sempre sul filo di lana, il Lecce vince dopo quasi 3 mesi di digiuno con il primo gol in serie A di Ramadani e il Frosinone perde la sesta gara di fila lontano dal ‘Benito Stirpe’. Le squadre erano andate al riposo dopo 50’ del primo tempo sulla perfetta parità: 1-1 per effetto del gol di Piccoli al 10’ e del pareggio su rigore di Kaio Jorge al 33’ per fallo su Monterisi rilevato dal Var che qualche minuto prima aveva cancellato un penalty per i giallazzurri. Nel secondo tempo gara apertissima fino al 2-1 finale sul quale c’è anche la lieve deviazione di Monterisi che probabilmente inganna Turati.