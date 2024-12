 Lega B e DCPS insieme a favore delle persone con disabilità

In occasione della Giornata internazionale a loro dedicata, la Serie BKT scende in campo per sensibilizzare a favore dell’inclusione e dell’abbattimento di ogni barriera

La Lega Serie B e le 20 società che partecipano al campionato Serie BKT 2024-25celebrano, insieme alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, proclamata dall’ONU nel 1992 con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’inclusione e dell’abbattimento di ogni tipo di barriera.

In occasione delle partite della 16a giornata (dal 6 al 8 dicembre) verranno svolte negli stadi della Serie BKT delle attività appositamente organizzate per l’evento. Gli speaker leggeranno un messaggio dedicato e su alcuni campi da gioco sfileranno delegazioni composte da atleti appartenenti a club DCPS della zona, in alcuni casi direttamente affiliati alle squadre che poi saranno protagoniste della partita. Dove possibile, sui maxischermi sarà proiettata una clip realizzata dalla DCPS.

La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, fondata nel 2019, ha come obiettivo fondante lo sviluppo e la diffusione della pratica calcistica per le persone con disabilità e organizza una Competizione di calcio a 7 che attualmente vede la partecipazione di 250 squadre di 17 diverse regioni e conta 4000 tesserati tra calciatrici, calciatori, allenatori e dirigenti.

Sarà un’occasione per ricordare a tutti i presenti l’importanza dell’abbattimento di ogni barriera, ideale e materiale, e di come la condivisione e la solidarietà si sposino perfettamente con la natura dello sport in generale e del calcio in particolare.