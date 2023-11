Il Frosinone Calcio comunica che sono in vendita i biglietti del Settore Ospiti per lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano per la gara Milan-Frosinone in programma il giorno 02 dicembre 2023 alle ore 20:45.

Tutte le informazioni relative all’acquisto di tagliandi, percorso tifoseria ospite, introduzione striscioni e accesso tifosi in carrozzina e diversamente abili possono essere consultante nel seguente documento. CLICCA QUI