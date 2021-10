 MINI ABBONAMENTI, LE DOMANDE FREQUENTI

Al via i mini abbonamenti, di seguito tutte le FAQ utili:

Come si fa a rinnovare la tessera del tifoso?

Di seguito il link dove troverete la procedura da seguire per il rinnovo: Link

Dove si perfezionano i mini abbonamenti?

Online cliccando al seguente: Link

e presso le ricevitorie VivaTicket

Fidelity card scaduta? Per acquistare il mini abbonamento è obbligatorio rinnovare la fidelity card. Con la tessera scaduta il sistema non permetterà l’accesso al tornello il giorno della gara.

Non sono in possesso della fidelity card perché rinnovata ma non ancora ricevuta?

Solo per la gara Frosinone-Crotone si potrà accedere presentando il segnaposto del mini abbonamento e la fotocopia della richiesta del rinnovo della fidelity card.