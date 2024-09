 PRE MATCH CITTADELLA-FROSINONE, LE PAROLE DI MISTER VIVARINI

Fiuggi – Pre match Cittadella – Frosinone; Queste le parole di mister Vivarini.

Mister, nella conferenza stampa post gara contro il Bari lei aveva detto che bisognava lavorare tanto e su molte cose per migliorare questa situazione. Su quali aspetti, in particolare, vi siete concentrati in questa settimana?

“Abbiamo lavorato tanto per cercare soluzioni diverse. Dobbiamo migliorare su tanti aspetti. Questa settimana, ad esempio, ci siamo concentrati molto sull’aspetto mentale perché dobbiamo trovare quella carica nervosa e giusta cattiveria che nel campionato di serie B è indispensabile”.

Nella partita contro il Bari, Pecorino è andato in tribuna, lo rivedremo contro il Cittadella?

“Pecorino era stato convocato per la partita contro il Bari. Pensavamo stesse bene, invece il giorno prima dell’incontro, ha avuto un rigonfiamento del ginocchio. Ennesimo inconveniente che ci danneggia dato che non ci sarà nemmeno contro il Cittadella”.

Ghedjemis, invece, come sta? Tornerà a breve?

“Per quanto riguarda Ghedjemis, è tornato, sta qui con noi. Ha ripreso gli allenamenti, però, è chiaro che deve lavorare molto per ritrovare la condizione, a Cittadella non ci sarà”.

La squadra, secondo lei, ha bisogno anche di un episodio favorevole o di una vittoria per incanalare la stagione nella giusta direzione?

“Sicuramente si. Questa è una cosa indispensabile, abbiamo e dobbiamo dare tutti noi qualcosa in più. Dovremmo essere, me compreso, più attenti in tutto affinché si riesca a trovare quella scintilla che ci darà la forza di fare bene da qui alla fine del campionato”.

Garritano ha giocato poco in questo inizio stagione. Lo considera un’opzione importante in un ipotetico 4-3-2-1?

“Garritano ha fatto una bella settimana. In questi casi c’è bisogno di esperienza e personalità, lui è a disposizione”.

Guardando i giocatori in faccia ha visto in loro la voglia di reazione? Che squadra è, invece, il Cittadella?

“Si e ora mi aspetto, in campo, una reazione forte da parte loro. Per quanto riguarda il Cittadella è una squadra che aggredisce molto e alto, ti soffoca nella tua area. Dovremmo essere bravi a fare la nostra partita e portare a casa un risultato positivo”.

