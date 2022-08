 MODENA – FROSINONE, INFO – INDICAZIONI SETTORE OSPITI

In riferimento alla gara in oggetto, in programma Domenica 14 Agosto alle ore 20.45 allo Stadio “Alberto Braglia” di Modena, si comunica che la prevendita riservata ai sostenitori del Frosinone è attiva fino alle ore 19.00 di Sabato 13 Agosto presso i seguenti punti vendita Vivaticket della provincia di Frosinone consultabili al seguente link:

htps://shop.vivaticket.com/it/ricercapv

La prevendita sarà inoltre online, in modalità print@home, attiva al link htps://modenacalcio.vivaticket.it/

I residenti nella Provincia di Frosinone potranno acquistare in prevendita i tagliandi del Settore Curva Ospiti salvo restrizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 biglietti.

Prezzo del biglietto:

Curva Ospiti – 15.00 Euro + costo di prevendita

Vi richiedo di poter informare i Vostri sostenitori di quanto segue:

l’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione delle norme del regolamento d’uso dello

Stadio Braglia, consultabile al seguente link: htps://modenacalcio.com/regolamento-duso/

la regolamentazione per l’ingresso degli striscioni, dei megafoni e dei tamburi allo Stadio è

consultabile al seguente link: htps://modenacalcio.com/regolamento-striscioni/

E’ assolutamente sconsigliato viaggiare senza avere preventivamente acquistato il biglietto della partita, pertanto, si invitano tutti i tifosi ospiti di acquistare i tagliandi presso tutti i punti vendita abilitati sul territorio nazionale.

Indicazioni

Da Casello di Modena Nord a 44.6546100, 10.9232543 passando per SS9.

12 min (10 km)

12 min nelle condizioni di traffico attuali

1. Procedi in direzione sudest

2. Svolta a destra verso Viale Virgilio

3. Svolta leggermente a destra e prendi Viale Virgilio

4. Mantieni la sinistra al bivio, segui le indicazioni per Brennero/Verona/Bologna/SP413/ Carpi

5. Prendi l’uscita 8 verso Centro/STAZIONE/Modena Nord

6. Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Viale Marcello Finzi

7. Arrivo alla destinazione: Viale Marcello Finzi

8. Procedi in direzione sud da Viale Marcello Finzi verso Via Giuseppe Massarenti

9. Alla rotonda, prosegui dritto per rimanere su Viale Marcello Finzi

10. Alla rotonda, prosegui dritto per rimanere su Viale Marcello Finzi

11. Alla rotonda prendi la 3ª uscita e prendi Via Canaletto Sud

12. Esci dalla rotonda e prendi Via Canaletto Sud

13. Alla rotonda prendi la 2ª uscita e prendi Viale Guido Mazzoni

14. Svolta leggermente a destra

15. Arrivo alla destinazione: Circoscrizione 1

16. Procedi in direzione ovest verso Viale Francesco Crispi

17. Svolta a destra e prendi Viale Francesco Crispi

18. Usa qualsiasi corsia per svoltare a sinistra su Viale Monte Kosica

19. Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Viale Raimondo Montecuccoli

20. Arrivo alla destinazione: Viale Raimondo Montecuccoli, 18

Per il percorso migliore nelle condizioni di traffico attuali visita https://maps.app.goo.gl/AZ7Zi6 EyWksGJVdn8