 MONZA – FROSINONE | Informazioni e Parcheggi Tifosi Ospiti

Il Frosinone Calcio comunica le informazioni per l’accesso ai parcheggi e al settore ospiti del U-Power Stadium di Monza per la gara Monza-Frosinone in programma Domenica 19 maggio alle ore 15.

PARCHEGGIO OSPITI Il parcheggio riservato al Settore Ospiti è il parcheggio ARANCIONE.

Il parcheggio si trova in Via Tognini arrivando da Viale Stucchi. Il parcheggio è a pagamento e viene gestito da Monza Mobilità (non da Ac Monza).

Lo stesso è acquistabile online sul portale di Vivaticket oppure al link (parcheggio) ad un costo di 10 € per le auto e 30 € per i bus. ACCESSO SETTORE OSPITI L’accesso per il Settore Ospiti avviene dal Gate 9.

L’accesso per il Settore Diversamente Abiliti avviene dal Gate 8

COME ARRIVARE