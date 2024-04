 NAPOLI – FROSINONE | Biglietti Settore Ospiti

Il Frosinone Calcio comunica che saranno messi in vendita con le seguenti modalità, i tagliandi per la gara Napoli-Frosinone, valida per trentaduesima giornata del campionato Serie A Tim, in programma domenica 14 aprile alle ore 12.30.

Denominazione Settore: “Settore Ospiti Superiore”

Ingresso: Gate 26

– Inizio Vendita: Venerdì 5 aprile ore 12:00

– prezzo del tagliando € 35,00

– Termine Vendita: Sabato 13 aprile ore 19:00

I tagliandi potranno essere acquistati secondo le seguenti modalità:

– online sul sito TicketOne – OBBLIGO DI FIDELITY CARD FROSINONE CALCIO con riconoscimento obbligatorio ed emissione titolo con modalità passbook.

– in tutti i punti vendita autorizzati TicketOne nella provincia di Frosinone SENZA FIDELITY CARD

Le richieste per l’esposizione di striscioni, tamburi e megafoni dovranno pervenire alla mail slo@frosinonecalcio.com entro e non oltre mercoledì 10 aprile allegando la documentazione necessaria e il modulo compilato scaricabile dal seguente link https://cdn.sscnapoli.iquii.info/uploads/2022/07/Modulo-Striscioni-SSC-Napoli.pdf

INFORMAZIONI SETTORE OSPITI E PERCORSO

CODICE DI CONDOTTA

REGOLAMENTO D’USO STADIO “MARADONA”