 NAPOLI – FROSINONE | Info Utili per Settore Ospiti

Il Frosinone Calcio comunica che la vendita dei tagliandi per il settore ospiti dello Stadio “Maradona” per la gara di Coppa Italia Napoli-Frosinone, inizierà il giorno mercoledì 13 dicembre alle ore 15. La chiusura delle vendite è prevista per il giorno lunedì 18 dicembre alle ore 19.

I tagliandi avranno un costo di € 20 e potranno essere acquistati solo nelle ricevitorie del circuito TicketOne di Frosinone e provincia.

L’ingresso riservato alla tifoseria ospite è il Gate 26. Di seguito è possibile scaricare la guida con tutte le informazioni necessarie riguardanti il settore ospite: GUIDA SETTORE OSPITI

Per l’introduzione di striscioni, tamburi o megafoni è necessario compilare ed inviare a slo@frosinonecalcio.com il modulo scaricabile al seguente link: MODULI