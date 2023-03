 PERUGIA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Si comunica che sono disponibili i tagliandi relativi alla gara Perugia – Frosinone, valida per la 31a giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 1 aprile alle ore 16.15 presso lo stadio ‘Renato Curi’ di Perugia.

Per il Settore Ospiti non sarà attiva la vendita online, i tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente presso le ricevitorie autorizzate TicketOne. La vendita terminerà venerdì 31 marzo alle ore 19.00. Il costo del biglietto è di € 15,00 ed è fatto divieto di acquisto dei settori ordinari per i residenti nella provincia di Frosinone.