 PISA-FROSINONE 1-3, IL TABELLINO

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Hermannsson (27’ st Esteves), Rus, Caracciolo, Beruatto; Marin, Nagy; Sibilli (42’ st Tramoni M.), Gliozzi (27’ st Torregrossa), Gargiulo (15’ st Morutan); Masucci (15’ pt Moreo).

A disposizione: Livieri, Mastinu, Zuelli, Sussi, Calabresi, Trdan, Barba

Allenatore: D’Angelo.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi (37’ st Cotali), Lucioni, Kalaj, Frabotta (40’ pt Oliveri); Rohden (37’ st Kujabi), Boloca, Gelli; Baez (17’ st Insigne), Borrelli, Garritano (17’ st Caso).

A disposizione: Loria, Kone, Ravanelli, Moro, Bidaoui, Selvini, Mazzitelli.

Allenatore: Grosso.

Arbitro: signor Francesco Cosso di Reggio Calabria; assistenti sigg. Dario Cecconi di Empoli e Giuseppe Di Giacinto di Teramo; Quarto Uomo signor Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Sa); Var signor Federico Dionisi di L’Aquila, Avar signor Lorenzo Maggioni di Lecco.

Marcatori: 53” Gliozzi, 32’ pt Rus (P, autogol), 6’ st Borrelli (F), 33’ st Caso (P).

Note: spettatori: 7.459; angoli: 2-1 per il Pisa; ammoniti: 23’ pt Nagy (P), 27’ pt Rohden (F), 44’ pt Beruatto (P), 44’ pt D’Angelo (all. Pisa), 1’ st Oliveri (F); recuperi: 2’ pt; 4’ st

PISA – Senza sconti per nessuno, con la forza dei nervi distesi. Il Frosinone domina per 80’ all’Arena Garibaldi, vince 3-1 e rimane a +4 sul Genoa, promosso matematicamente. A questo punto alla squadra di Grosso basta 1 punto col Genoa per arrivare primo sul traguardo della stagione regolare. Da evidenziare che il Frosinone ha eguagliato il record di punti in serie B (74) con 2 partite ancora da giocare, ma il campionato del record (2016-’17) era a 22 squadre.

La partita. Uno a uno dopo 45’: partenza sprint della squadra di casa che dopo 53” passa con un gol di Gliozzi, il Frosinone non si ritrova per una decina di minuti poi trova progressivamente ma decisamente il bandolo della matassa e ottiene il pari con Garritano alla mezz’ora. Nella ripresa non c’è partita. Il Frosinone passa con Borrelli, gran colpo di testa e poi cala il tris con Caso al 33’. Esordio per Kalifa Kujabi.