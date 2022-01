 PISA-FROSINONE AFFIDATA AL SIGNOR COSSO DI REGGIO CALABRIA

Sarà il signor Francesco Cosso di Reggio Calabria a dirigere Pisa-Frosinone, a dirigere Frosinone-Spal, gara valida per la 19.a giornata di andata del Campionato di serie BKT in programma sabato 15 gennaio 2022 alle ore 16.15 allo stadio ‘Arena Garibaldi’. Gli assistenti saranno i signori Vito Mastrodonato di Molfetta e Giuseppe Di Giacinto di Teramo. Il Quarto Uomo designato è il signor Daniele Rutella di Enna. Al Var il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo (To), Avar il signor Damiano Margani di Latina.