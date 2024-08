 POST PARTITA, L’INTERVISTA DI MISTER VIVARINI

LA SPEZIA – Le dichiarazioni, dopo la sconfitta al “Picco” di La Spezia, dell’allenatore del Frosinone Vincenzo Vivarini;

Come legge questa sconfitta che brucia?

“Siamo agli inizi, io guardo sempre la prestazione, abbiamo sofferto i primi dieci minuti del primo tempo, dove loro effettivamente hanno avuto due o tre occasioni per portarsi in vantaggio. Poi siamo venuti fuori e abbiamo fatto una prestazione giusta nel primo tempo. Abbiamo gestito bene il campo e secondo me nel secondo tempo pensavamo che potevamo gestire il gol di vantaggio. Non dobbiamo farlo più. Per vincere le partite però c’è bisogno di tenere il pallino del gioco e questo aspetto dobbiamo fissarlo per il resto del campionato”.

Come si gestisce questa settimana?

“La Serie B è questa. Non esistono settimane tranquille. Si lavorerà per migliorare questa prestazione in funzione della partita di martedì”.

Un punto in due partite se l’aspettava e poi a fine partita era nervoso, era per il possibile fuorigioco?

“Io non guardo queste cose. L’abbiamo detto in settimana, siamo in una fase embrionale di squadra. Oggi siamo stati molto ingenui, perché potevamo vincere, ma se non risolviamo questi aspetti che servono per arrivare bene alla fine del campionato non importa vincere adesso. Il bilancio non si fa su il risultato che abbiamo fatto ma sul lavoro che stiamo facendo e sulle potenzialità che ha questa squadra”.

Come si spiega questo cambiamento tra primo e secondo tempo?

“I ragazzi si sono presi meno responsabilità del primo tempo, iniziando a giocare di meno pensando di portare a casa lo 0-1. Dobbiamo essere una squadra che gioca a calcio e nel secondo tempo l’abbiamo fatto di meno”.

