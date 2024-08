 LE DICHIARAZIONI DI MATTEO CICHELLA DOPO SPEZIA – FROSINONE

LA SPEZIA – Ecco le parole del centrocampista Matteo Cichella.

Quanto brucia una sconfitta cosi?

“Brucia molto perché siamo stati in vantaggio per quasi tutta la partita e per come abbiamo preso i due gol, fa molto male. Siamo, però, una squadra di carattere e ci rialzeremo.”

Il fatto che si gioca già martedì è un bene o un male?

“Secondo me un bene perché abbiamo subito l’opportunità di rifarci e andarci a prendere i tre punti”.

Un giudizio sulla partita e sulla tua prestazione?

“Penso sia andata bene, però, quando non arrivano i tre punti non valuti la prestazione personale. Adesso, soprattutto noi giovani, dobbiamo pensare di dare tutto e basta”.

Cosa c’è da salvare di questa gara?

“Secondo me c’è molto da salvare, siamo stati in vantaggio per quasi tutta la partita, dobbiamo migliorare solo sulle disattenzioni. Per il resto abbiamo fatto molte cose buone.

A fine partita vi siete raggruppati e avete parlato. Cosa esce da questi momenti qui?

“Ci siamo rassicurati tutti quanti e ci siamo detti che è il momento di rialzarci”.

Foto/lapresse

Ufficio Stampa Frosinone Calcio