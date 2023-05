 PRIMAVERA 1, FROSINONE INGENUO BATTUTO 3-0 DAL TORINO

TORINO (4-4-2): Passador; Dembele, Dellavalle, Anton (46’ st Wade), Antolini (38’ st Ansah); Savva, Ruszel (46’ st Acar), Weidmann, Njie (32’ st Opoku); Caccavo (22’ st Barzago), Dell’Aquila.

A disposizione: Brezzo, Servalli, Rettore, Corona, Vaiarelli, Dalla Vecchia, Capac, Makadji.

Allenatore: Scurto.

FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Pahic (18’ st Mulattieri), Maura, Maestrelli; Ferrieri (15’ Condello), Milazzo, Bruno (15’ st Gozzo), Cangianiello (31’ st Pera); Errico; Selvini, Voncina (31’ st Jirillo).

A disposizione: Stellato, Di Chiara, Rosati, Stefanelli, Macej, Gozzo,, Mezsargs.

Allenatore: Gorgone.

Arbitro: signor Marco Monaldi di Macerata; assistenti sigg. Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona e Fabio Catani di Fermo.

Marcatore: 30’ pt e 9’ st Caccavo (T), 27’ st Savva (T)

Note: spettatori: 200 circa; angoli: 9-0 per il Frosinone; ammoniti: 27’ pt Ruszel (T), 38’ pt Selvini (F), 42’ pt e 5’ st Weidmann (T), 5’ st e 34’ st Maestrelli (F), 27’ st Palmisani (F); espulsi: 5’ st Weidmann (T), 34’ st Maestrelli (F); recuperi: 1’ pt; 3’ st.

VERCELLI – Tonfo pesante del Frosinone che perde 3-0 in casa del Torino ma pecca tanto di ingenuità in tutte le occasioni che hanno portato i granata al gol. La squadra di Gorgone perde anche due difensori su tre, Pahic per infortunio e Maestrelli per doppia ammonizione. Lo specchio di una partita costellata di poca attenzione nei momenti topici è rappresentato anche dai 9 angoli a 0 a favore del Frosinone al triplice fischio finale. In classifica i giallazzurri che nelle ultime 6 gare hanno ottenuto 2 pareggi vengono agganciati dalla Juve a quota 47 sull’ultimo vagone playoff.

LE FORMAZIONI – Nel Torino rispetto alla gara vinta a Firenze non ci sono lo squalificato Ruiz oltre a N’Guessan. Fuori anche la stella granata Ciammaglichella. Davanti al portiere Passador la coppia centrale è composta da Dellavalle e Anton, sulle corsie Antolini e Dembele. Ruszel e Weidmann sono i due centrali di centrocampo, Njie e Savva i laterali, quindi la coppia d’attacco composta da Caccavo e Dall’Aquila.

Il Frosinone per la sfida del ‘Piola’ si presenta con il 3-5-2. Out Peres ed Evan per squalifica oltre agli infortunati Bracaglia (stagione finita) e Afi. Tra i pali c’è Palmisani, arrivato a Torino da Pisa dopo aver risposto alla convocazione in prima squadra, difesa a tre con Pahic, Maura e Maestrelli. In mezzo al campo il regista è Bruno che agisce in coppia con Cangianiello, Milazzo e Ferrieri sulle corsie, Errico alle spalle di Selvini e Voncina.

FROSINONE PIU’ ORDINATO E PROPOSITIVO – Parte subito in avanti il Frosinone ma non si chiude il dialogo tra Milazzo e Selvini. Copre bene il campo il Frosinone, qualche rischio se lo prende Palmisani sul rilancio dal basso ma il pallone esce dal suo piede destro senza guai per la porta. Al 4’ Maestrelli imbuca largo a sinistra per Selvini che infila in area un pallone interessante per la testa di Voncina ma Anton spedisce in angolo. Ancora una buona trama giallazzurra al 6’, Cangianiello chiama alla sponda di testa Ferrieri per Voncina in agguato all’altezza dell’area piccola ma l’arbitro rileva un fallo in elevazione del terzino del Frosinone. Occasionissima per il Frosinone all’8’, pallone con la targhetta ‘basta spingere’ di Errico da sinistra, arriva Ferrieri senza opposizione ma l’ex del Msg Campano liscia completamente il pallone con un tentativo di tiro al volo. Dieci minuti di Frosinone, il Torino studia le contromosse. Duello tra Anton e Voncina che rimedia anche un colpo fortuito al volto, l’azione prosegue e i granata con Caccavo si fanno trovare oltra la linea dei difensori in maglia bianca. Un duetto Savva-Dell’Aquila al 13’ è facile preda di Palmisani che legge per tempo la traiettoria. Il Torino al 14’ salta la prima linea giallazzurra sulla trequarti su un’uscita non perfetta, Savva lascia a Dell’Aquila che va al tiro, pallone deviato in angolo da Maestrelli ma il direttore di gara concede la rimessa dal fondo. Spinge con maggiore decisione la squadra di Scurto, il Frosinone è molto ordinato e attento anche nella fase di non possesso nella quale c’è il grande lavoro di Errico e Selvini a sostegno del centrocampo. Un po’ di brivido arriva dal rilancio con i piedi di Palmisani, nel giro-palla il Torino va a prendersi una punizione che la difesa ciociara ammortizza bene. Al 20’ gran pallone di Palmisani che apre una prateria centrale, va al tiro Selvini che colpisce in pieno volto Dallavalle che crolla a terra e deve ricorrere alle cure dei sanitari.

INGENUITA’ COLLETTIVA, TORO AVANTI CON CACCAVO – Al 22’ il Frosinone reclama per una spallata energica di Dembele su Bruno che si era liberato per la stoccata in area dopo due magie di Errico e Selvini ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty. La panchina del Frosinone protesta, Gorgone calma gli animi dopo un brevissimo conciliabolo con l’arbitro. Alla mezz’ora il Torino passa ma il Frosinone è molto ingenuo: Ferrieri sbaglia il tempo del rilancio sull’out di destra e favorisce Njie, il pallone per vie centrali da Weidmann arriva in area a Caccavo, Pahic è posizionato male col corpo sulla copertura della traiettoria, l’attaccante tira sul primo palo ma Palmisani non va giù con tempestività e arriva il vantaggio granata. Il Torino la vuole chiudere, il Frosinone adesso soffre e ci deve mettere una gamba Errico per salvare sullo scatenato Weidmann. Antolini al 40’ circumnaviga l’area del Frosinone ma si porta la palla fuori. Un minuto dopo è Selvini che sferra il primo tiro in porta per il Frosinone, Passador para comodamente. Un tentativo di Milazzo al 43’, il Frosinone si affaccia con un po’ di decisione in area granata ma la conclusione è sbilenca. I giallazzurri chiudono in attacco ma non sfruttano una punizione di Bruno e poi una conclusione di Selvini è ribattuta dai piedi di Voncina e Anton. Duplice fischio, squadre al riposo col Torino avanti nell’unica vera azione dei primi 45’ da parte granata ma c’è parecchia ‘partecipazione’ giallazzurra.

TORINO IN 10 MA CACCAVO CONCEDE IL BIS – Partenza all’arrembaggio del Frosinone che ottiene due angoli di fila e tra i due non trova la zampata del pari con Maestrelli e Bruno davanti a Passador. Poi è Voncina che si libera bene da fondo campo, botta di sinistro e pallone che si spegne sull’esterno della rete. Al 5’ scatta centralmente Weidmann che subisce un fallo tattico da Maestrelli ma reagisce con un calcio: ammonito il giallazzurro, seconda ammonizione per il granata e Torino in 10 uomini. Sulla punizione duetto Dell’Aquila-Dellavalle, il difensore arriva con un attimo di ritardo sullo spiovente. Il Frosinone va dalla bandierina ma non è deciso con Bruno e Milazzo, il Torino evita l’assalto dentro la propria area. Sul ribaltamento di fronte il Torino va sul 2-0: pallone lungo, Njie è solo sul vertice alto di sinistra, pallone spiovente in area, Pahic non interviene, Caccavo al volo in diagonale infila sul secondo palo con un sinistro non irresistibile. Ancora un pericolo per la porta del Frosinone al 12’, Dell’Aquila se ne va a destra, tutto il Frosinone è oltre la linea di metà campo tranne Pahic e Maura, diagonale sul secondo palo e pallone che esce di un soffio. Disco rosso per Errico al 14’ che perde il duello fisico in mezzo al campo, altro pericolo per la difesa giallazzurra che per fortuna sfuma. Gorgone muove come può le acque ferme: al 15’ dentro Gozzo per Bruno e Condello per Ferrieri. Due giocatori più offensivi per un tentativo di risalita ma ogni volta che il Torino affonda crea pericoli.

TORINO DI RIGORE, IL FROSINONE RIMANE SENZA DIFESA AL 34’ – Un problema fisico per Pahic, dentro Mulattieri jr. al 18’ che per l’occasione, in mancanza di altri difensori di ruolo va a fare il centrale della difesa a tre. Al 23’ è Gozzo, dopo una buona manovra collettiva, che si procura uno spazio interessante, salva in angolo la difesa del Torino. Non si nota l’inferiorità numerica, il Frosinone continua a fare fatica a creare qualcosa di proponibile in proiezione offensiva pur attaccando con tutti gloi effettivi. E puntualmente subisce. Al 26’ un contropiede di Savva che supera prima Maestrelli e poi Palmisani che lo tocca sul piede destro. Rigore e ammonizione per il portiere che si supera e respinge il tiro di Dell’Aquila ma la difesa non percepisce l’arrivo di Savva che infila il 3-0. Passador si supera su Condello che poi para in presa alta, l’arbitro rileva un tocco di Maestrelli sul portiere già a terra, giallo e il difensore va sotto la doccia anzitempo. Il Frosinone rimane senza difesa ed è un problema se la cosa va proiettata ai prossimi impegni. Tenta il gran gol pera che da azione da calcio d’angolo riceve un pallone al limite, sinistro imprendibile che colpisce la traversa. E 1’ dopo Jirillo sfiora il gol della bandiera con un gran tiro, parata strepitosa di Passador. Nei 3’ di recupero non accade più nulla. Il Frosinone dovrà cambiare passo se vuole tenersi il sogno playoff ma d’ora in poi sarà importante limitare cartellini del tutto inutili.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio