 PRIMAVERA 1, IL FROSINONE ANTICIPA: C’E’ IL DERBY CON LA ROMA

Derby d’alta quota a Trigoria venerdi pomeriggio (ore 16, diretta Canale 60 di SportItalia) per l’anticipo della 28.a giornata del campionato Primavera 1, trofeo ‘Giacinto Facchetti’. Il Frosinone rende visita alla Roma con le due squadre distanziate di 2 lunghezze a favore dei giallorossi. Giallazzurri fermi da tre turni a 45 punti dopo i ko con Cesena, Empoli e Inter mentre la squadra capitolina va a corrente alternata ed è reduce dal pesante rovescio rimediato in casa della capolista Lecce (5-0). All’andata la gara terminò 3-1 per la Roma, una sfida bella ed anche ‘calda’.

La squadra di Gorgone deve rintuzzare l’assalto che arriva alle spalle per cercare di mantenere le quotazioni in chiave playoff, ampiamente meritate in un torneo nel quale – va sempre ricordato – Selvini & soci erano partiti con l’obiettivo di mantenere la categoria. La sconfitta con l’Inter, peraltro ampiamente immeritata (1-2), ha comunque dato delle risposte importanti all’allenatore: la sua squadra ha un grande carattere e il rovescio di Empoli (5-0) è stato solo un passaggio a vuoto che Gorgone aveva opportunamente evidenziato dentro lo spogliatoio. E già sabato scorso si è vista la reazione, complici anche degli avvicendamenti anche per le assenze.

Quanto ai giallorossi allenati da questa stagione da mister Guidi, è da anni ormai formazione di grandissimo spessore tecnico e il naturale bacino di collegamento con la prima squadra dove sono approdati di recente giocatori del calibro di Volpato e Tahirovic, fuoriquota ormai in pianta stabile con i ‘grandi’.

Gorgone (che vedrà la gara dalla tribuna per un turno di squalifica comminato dal Giudice Sportivo) non avrà a disposizione l’attaccante Selvini e il portiere Palmisani e non recupera l’attaccante esterno Afi. Ma dopo un anno di assenza riabbraccia il terzino Evan. Il tecnico poi ha trovato un Voncina in grande spolvero, un ragazzo che ha saputo attendere il proprio turno e che ha dimostrato di poter aggiungere peso al reparto avanzato giallazzurro che deve recuperare al meglio anche il miglior Condello dopo l’intervento al setto nasale rotto ad Empoli (da una gomitata). Tornano nei ranghi il terzino Ferrieri e Pera che ha scontato la squalifica.

La gara di Roma sarà diretta dal signor Valerio Crezzini di Siena, assistenti i signori Alessandro Marchese di Napoli e Antonio Caputo di Benevento. Infine i convocati di mister Gorgone: Bruno, Condello, Errico, Ferrieri, Jirillo, Maestrelli, Milazzo, Mulattieri, Pahic, Peres, Quadraccia, Stazi, Voncina, Cangianiello, Di Chiara, Evan, Gozzo, Macej, Maura, Palmisani, Pera, Pozzi, Rosati, Stefanelli e Zettera.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio