 PRIMAVERA 1, IL FROSINONE VUOLE CALARE IL TRIS DI VITTORIE

Il Frosinone terzo in classifica a 39 punti, torna a giocare sul proprio campo per cancellare il tonfo interno di tre turni fa con l’Udinese. I giallazzurri aspettano al varco la Sampdoria con 3 obiettivi: infilare il terzo successo di fila dopo quelli in trasferta di Napoli e Bologna, continuare a strizzare l’occhio al secondo posto attualmente occupato dalla Roma (40) e cercare di alzare la media-punti che al Comunale di Ferentino vede la squadra di Gorgone appena ai margini della zona playout con 14 punti (1 gara interna in meno rispetto alle altre). Per raggiungere i 39 attuali che valgono praticamente la salvezza anticipata, la squadra di Gorgone ha ottenuto fuori casa la bellezza di 25 punti, punteggio che vale il primato nella speciale graduatoria. Record per una matricola che alla viglia della stagione ufficiale in pochi davano per accreditata per una salvezza comoda e addirittura per un posto nella final Six. L’andamento differente può avere una logica puramente tecnica: Cangianiello & soci godono dei favori del pronostico quando, in modo particolare lontano da casa, trovano spazi nei quali mettere a frutto le doti di velocità.

Nelle restanti 12 gare di campionato il Frosinone dovrà quindi trovare quel punto di caduta che aumenterebbe sensibilmente le chances di qualificazione alle fasi finali.

L’avversario di sabato (ore 12, diretta Solocalcio di SportItalia, gara anticipata rispetto all’orario iniziale fissato alle ore 15) è di tutto rispetto. La Samp – battuta nella gara di andata dal Frosinone 2-1 – è a 28 punti ma in netta risalita nel girone di ritorno. E’ reduce dal successo casalingo sull’Atalanta dopo 2 ko di fila ma in precedenza aveva vinto 4 gare consecutive battendo Inter, Fiorentina, Roma e Verona.

Nel Frosinone perdura l’assenza di Bruno (oltre ai lungodegenti De Min, Crecco, Quadraccia e ora anche Bracaglia che dovrà operari alla spalla).

Designata la terna della gara: arbitrerà Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto, assistenti Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Matteo Lauri di Gubbio.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio