 PRIMAVERA 1, IL FROSINONE VUOLE LA ‘MANITA’ DI VITTORIE

Torna dopo la sosta per le nazionali il massimo campionato Primavera e il Frosinone dopo 4 vittorie di fila si trova a difendere il secondo posto (45 punti) alle spalle del Lecce (49) che al momento vale l’ingresso dei giallazzurri nella ‘sala d’aspetto’ delle semifinali scudetto. Al Comunale di Ferentino domenica 2 aprile (ore 15, diretta Solocalcio, app di SportItalia) alle ore 15 arriva il Cesena che lo scorso anno vinse il girone di Primavera 2 nel quale erano i giallazzurri. La classifica mostra che tra le due squadre ci sono 39 punti di differenza, i romagnoli sono ultimi a 6 punti e a meno di miracoli sono di nuovo in Primavera 2 ma il Frosinone dovrà prendere l’impegno con le pinzette perché ancora brucia la sconfitta casalinga con l’Udinese del 20 febbraio (0-2), con i friulani penultimi allora come oggi.

La squadra di Gorgone si è confermata corsara nell’ultimo turno andando a vincere in pieno recupero sul campo della Fiorentina, il Cesena invece ha perso 3-2 in casa con l’Atalanta dando filo da torcere ai bergamaschi.

Nel Frosinone non ci saranno il portiere Palmisani (reduce dalla doppia convocazione con la nazionale U19 e dall’inserimento nella top 11 di categoria con il compagno di squadra Voncina) e il difensore Maestrelli, entrambi appiedati dal Giudice. Oltre agli infortunati di lungo corso che non fanno più notizia per una squadra che vince ma che mancano a tutti gli effetti nelle possibili rotazioni. E in un reparto che deve già fare a meno di Bracaglia, si assottigliano le possibili rotazioni. Da valutare nelle ore che precedono la gara il play Bruno che ha saltato le ultime 8 gare per un problema muscolare.

Il Frosinone scende in campo con l’obiettivo dichiarato di ottenere la vittoria ma saprà già i risultati delle più prossime rivali, vale a dire la Roma (a Verona), il Torino (a Napoli) e la Fiorentina (a Bergamo). Potrebbe risultare un vantaggio ma come sempre il valore aggiunto lo dovranno mettere Selvini & Co. La gara verrà diretta dal signor Enrico Gemelli di Messina, assistenti Luca Chiavaroli di Pescara e Pierpaolo Carella di L’Aquila.

