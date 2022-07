 PRIMAVERA 1, MILAN-FROSINONE IL 20 AGOSTO

Varato il calendario del campionato Primavera 1 nel pomeriggio di oggi. Esordio in casa del Milan per il Frosinone, il prossimo 20 agosto. Alla 2.a di andata al Comunale di Ferentino arriva il Lecce, quindi trasferta ad Udine e primo derby stagionale, con il Napoli, alla 4.a in casa. Ancora tra le mura amiche il 10 settembre con il Bologna alla 5.a, il 1 ottobre c’è Sampdoria-Frosinone alla 6.a, a seguire la Fiorentina in casa alla7.a, torna la sfida col Cesena in Romagna all’8.a, il 22 ottobre Frosinone-Empoli per la 9.a e di nuovo a Milano, in casa Inter alla 10.a il 29 ottobre. Il primo derby con la Roma si giocherà a Ferentino il 5 novembre all’11.a, il 12 novembre trasferta a casa del Verona per la 12.a. C’è quindi la lunga pausa del campionato dovuta ai mondiali, si riprende con la 13.a il 7 gennaio con Frosinone-Torino, si prosegue tutto d’un fiato fino al termine del girone di andata con Atalanta-Frosinone alla 14.a, Juventus-Frosinone alla 15.a, Frosinone-Sassuolo alla 16.a e Cagliari-Frosinone alla 17.a e ultima d’andata.

Il girone di ritorno riprende l’11 di febbraio. I turni infrasettimanali si disputeranno il 31 agosto 2022, 15 febbraio 2023 e 17 maggio 2023. Le soste previste sono sabato 17 settembre 2022 e sabato 24 settembre 2022 (sosta Nazionali) e quella per i mondiali dal 14 novembre al 18 dicembre. Poi la pausa per la festività natalizie fino al 6 gennaio e l’ultima pausa il 25 marzo 2023. L’ultima giornata della stagione regolare è prevista per il 27 maggio 2023. Quindi i Playout il 1 e 8 giugno 2023 e la fase Finale il 2 al 9 giugno 2023.

Gio.Lan.