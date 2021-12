 PRIMAVERA 2, IL FROSINONE CARICATO A MILLE PER IL BIG-MATCH A CESENA

E’ il big match della 12.a giornata nel girone B del campionato Primavera 2. Cesena secondo in classifica contro il Frosinone terzo, separate da appena 2 punti. Si gioca sabato alle ore 11, sul campo del Centro Sportivo Rognoni a Villa Silvia. La Repubblica del gol di mister Gorgone lancia l’assalto alla ‘reginetta’, sicuramente alla portata in considerazione dell’ottima stagione fin qui confezionata dai giallazzurri. Stampete & Co sabato scorso hanno battuto l’emergenza in difesa superando 3-2 la coriacea Salernitana al termine di una partita che non ha lesinato emozioni. Gol partita firmato dal centrale di difesa Bevilacqua, mandato da Grosso a mettere minuti nelle gambe. Per quanto riguarda i romagnoli, mezzo passo falso sabato scorso sul campo della Ternana: è il solito Sephendi (12 reti) – un attaccante che sembra dai ‘rumors’ interessi l’Empoli – a togliere le castagne dal fuoco e permettere alla squadra di mister Ceccarelli di rientrare con un punto.

In casa giallazzurra c’è voglia di confermarsi. Dopo i due pareggi di fila con Lazio (in casa) e Perugia (fuori) entrambi in rimonta, è arrivata la vittoria della caparbietà. Le bocche da fuoco giallazzurre (7 gol Stampete, 6 reti a testa per Favale e Jirillo e 4 reti per il jolly Selvini) sono uno spauracchio per tutte le difese.

In casa giallazzurra sarà assente ancora il centrale di difesa Giordani per un problema al polpaccio che lo attanaglia dal post-gara con la Lazio mentre rientrerà dalla squalifica l’altro centrale Maestrelli. A Battisti e Bianchi, assenti, si è aggiunto questa settimana Di Palma che lamenta un problema alla caviglia rimediato nella partita con la Salernitana. Torna completamente a disposizione Recchiuti. Oggi pomeriggio allenamento, venerdi rifinitura e quindi la partenza per la trasferta in terra di Romagna.

