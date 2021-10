 PRIMAVERA 2, IL FROSINONE ‘MACCHINA DA GOL’ A BENEVENTO

Trasferta sul campo del Benevento per la formazione del Frosinone che comanda il girone B del campionato Primavera2 in coabitazione con la Lazio. Si gioca alle ore 15, sul campo del Centro Sportivo Avellola. I sanniti – allenati dall’ex difensore giallazzurro Scarlato e terz’ultimi in classifica a 6 punti – nell’ultimo turno hanno scontato la giornata di riposo imposta dal calendario, mentre alla 5.a avevano perso in casa (1-2) con il Crotone. I giallazzurri di Gorgone sono una macchina da gol (22) ma tutte le partite vanno giocate come peraltro afferma quotidianamente il tecnico ai suoi ragazzi.

Tra i padroni di casa sarà assente Aronica, appiedato dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione rimediata coni pitagorici. Nel Frosinone lungodegente Bianchi per il problema alla spalla, ancora out l’attaccante Piacentini che lamenta un problema all’adduttore e secondo forfait di fila per il portiere Palmisani che sta smaltendo i postumi di un colpo rimediato due turni fa. Da valutare infine Peres che però potrebbe essere tra i convocati. La novità di questa settimana potrebbe essere la presenza tra i convocati di due giovani in orbita prima squadra, il terzino-centrale Kremenovic e l’attaccante Satariano. Oppure solo uno dei due. Intanto dopo la 6.a di campionato la Primavera giallazzurra si gode la presenza del terzino-goleador Rosati nella top-hit e i 5 gol a testa nella classifica cannonieri del tris di attaccanti composto da Stampete, Jirillo e Favale.

