 PRIMAVERA 2, SPEZIA – FROSINONE 0-0

Spezia – Leonardo, Nicolai, Baldetti (27’st Banti), Garzia, Bertoncini, Piras, Di Giorgio (37’st Cassano), Lorenzelli (37’st Felici), Fontanarosa, Franchetti Rosada (28’st Vannucci), Ferrazza (8’st Insignito). A disposizione: Tortorella, Fantinati, Martinelli, Kalushi, Arrighi, Vicari Allenatore: Terzi

Frosinone – Dosso, Diallo (22’st Luchetti), Hegelund, Molignano, Pelosi, Shkambaj, Stoyanov, Grosso, Dixon, Ferizaj (34’st Baptista), Befani (16’st Schietroma) A disposizione: Barone, Giora, Cellupica, Reali, Antonellis, Borgia, Fiorito, Colafrancesco, Centra. Allenatore: Pesoli

Arbitro: Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio

Assistenti: Federico Mezzalira della sezione di Varese e Mattia Bettani della sezione di Treviglio

Ammoniti: Diallo, Molignano, Grosso, Lorenzelli, Franchetti Rosada

Per la sedicesima giornata di campionato il Frosinone di mister Pesoli scende in campo al Bruno Ferdeghini di La Spezia contro lo Spezia.

Lo Spezia comincia fin dall’inizio del match a tenere impegnata la retroguardia giallazzurra senza però essere incisivo fino al 18’, quando un pericoloso tiro di Di Giorgio termina fuori. Il Frosinone risponde al 33’ con Ferizaj ma anche il suo tentativo finisce alto sopra la porta difesa da Leonardo. Rispondono un minuto dopo gli spezzini su punizione: approfittando del buon cross ricevuto, è ancora Di Giorgio a tirare ma la palla viene parata da Dosso, autore di un’altra parata al 39’ su un tiro da fuori area di Lorenzelli. Di nuovo pericoloso, lo Spezia termina il primo tempo in avanti, con un buon tiro da punizione di Garzia che però non va a segno, lasciando il risultato sullo 0-0.

Nel secondo tempo entrambe le squadre cercano a più riprese il gol del vantaggio ma è il Frosinone a imbastire il maggior numero di occasioni pericolose. Al 20’ e al 21’ Dixon arriva al tiro in porta ma in entrambi i casi Leonardo non si lascia cogliere alla sprovvista. Al 23’ è invece Ferizaj a calciare ma la palla colpisce il palo. Anche Schietroma prova a bucare le maglie della difesa avversaria con un tiro dal limite dell’area che finisce ancora nelle mani del portiere spezzino. Ma il tentativo più clamoroso per i giallazzurri arriva al 46’, quando, con un’ottima azione corale, Dixon arriva a tu per tu con il portiere che ancora una volta salva la sua squadra, riuscendo a chiudere la partita sullo 0-0.