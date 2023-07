Dal 26 agosto prenderà il via la nuova stagione della Primavera, per i giallazzurri primo match in casa del Bologna, esordio alla ‘Città dello Sport’ invece il 2 settembre contro la neopromossa Monza. L’ultima giornata della Regular Season è prevista il 18 maggio, con i ragazzi di mister Gregucci che sfideranno in casa la Juventus.

Clicca qui per il calendario completo