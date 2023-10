 PRIMAVERA, EMPOLI – FROSINONE 4-0

Empoli – Frosinone 4-0

Reti: 17′, 35′ Corona (E), 47′ Nabian (E), 50′ Sodero (E)

Empoli: Seghetti; Stassin, Indragoli, Mannelli; Barsi, Bacci, Kaczmarski, Vallarelli (27′ De Ferdinando); Sodero; Nabian, Corona (59′ Bocci). A disposizione: Vertua, Gaj, Majdandzic, Stoyanov, Ansah, Benyahia, Tosto, El Biache, Dragoner. Allenatore: Birindelli

Frosinone: Avella; Giunashvili, Paura, Macej (46′ Severino), Pahic; Milazzo (80′ Stoyanov), Cissè, Boccia; Dixon, Voncina (46′ Cichero),Mezsargs (67′ Antoci). A disposizione: Lagonigro, Romano R., Stefanelli, Romano A., Totti, Molignano, Amerighi. Allenatore: Gregucci.

Arbitro: Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi

Ammoniti: Giunashvili (F), Stassin (E), Sodero (E), Bacci (E).

Note: Recuperi: 2′ p.t. / 3′ s.t.

EMPOLI: Inizio di stagione amaro per i giallazzurri di mister Grugucci che cadono ancora una volta in trasferta, al Centro Sportivo Petroio di Vinci, l’Empoli si impone 4-0.

Nonostante l’ottimo avvio dei giallazzurri è l’Empoli a passare in vantaggio. Corona sfrutta alla perfezione l’ottimo lancio in verticale, resiste alla marcatura e batte Avella. Al 35′ ancora Sodero e Corona protagonisti, con il 9 che in area di rigore deve solo spingere il pallone in rete. La reazione del Frosinone arriva al minuto numero 38 con Dixon, che da posizione defilata trova solo l’esterno della rete.

Ad inizio secondo tempo l’Empoli chiude i conti, prima con il diagonale di Nabian e poi con Sodero, che ribadisce in rete il calcio di rigore che Avella aveva respinto. I ritmi calano sensibilmente, i padroni di casa gestiscono il largo vantaggio e senza emozioni il match arriva al 90′. Sconfitta per i ragazzi di Gregucci, impegnati la prossima settimana alla ‘Città dello Sport’ contro la Fiorentina.