 PRIMAVERA, FROSINONE – FIORENTINA 0-1

Frosinone – Fiorentina 0-1

Reti: 86’ Spaggiari (F)

Frosinone: Avella; Kamensek, Severino, Paura, Giunashvili; Romano (77′ Amerighi), Boccia, Cisse (84′ Antoci); Dixon (50′ Voncina), Mezsargs (77′ Stefanelli), Milazzo. A disposizione: Lagonigro, Totti, Molignano, Rocci, Shkambaj, Aromatico, Fiorito, Allenatore: Gregucci.

Fiorentina: Tognetti; Biagetti (59′ Maggini), Sadotti, Romani; Vigiani (59′ Spaggiari), Vitolo, Gudelevicius (46′ Harder), Denes; Caprini (82′ Braschi), Guidobaldi (59′ Sene), Rubino. A disposizione: Leonardelli, Scudieri, Elia, Fortini, Mignani, Padilla Mendoza. Allenatore: Galloppa.

Arbitro: Andrea Zanotti della sezione di Rimini.

Ammoniti: Romani (FI), Harder (FI).

Note: 0’p.t. | 4′ s.t.

FERENTINO – Sconfitta nel finale per la Primavera di Angelo Gregucci, i giallazzurri nonostante le tante occasioni create cadono nel finale.

Partenza aggressiva del Frosinone, dopo 4′ la prima occasione capita sui piedi di Dixon, salva Tognetti. Pochi minuti più tardi è Cissè a provarci dal limite, blocca ancora l’estremo difensore della Fiorentina. La risposta viola sta nello spunto di Rubino, che scarta tutti e poi lascia partire un tiro debole che Avella controlla senza problemi. Al 14′ ancora Frosinone pericoloso, sempre con Dixon, che calcia di prima intenzione, blocca il portiere. Al 40′ è Milazzo a fallire l’occasionassima da due passi. Ottima discesa di Merzsargs, che trova Boccia, quest’ultimo serve a centro area proprio Milazzo, che a botta sicura manda alto. Nel finale di primo tempo brivido per i ragazzi di Gregucci, Rubino da calcio di punizione colpisce la traversa.

Il secondo tempo si apre con la girata di Guidobaldi su cui salva Avella. Al 53′ che occasione per il Frosinone, sulla sinistra scappa ancora bene Merzsargs, mette dentro per Vocina, che però al momento del tiro viene anticipato. Forcing giallazzurro, ancora Boccia, fa tutto da solo, calcia a giro, blocca Tognetti. Frosinone e Fiorentina si studiano in questo secondo tempo, con i viola più intraprendenti in fase offensiva. Quando la gara sembra ormai scivolare sullo 0-0, ecco che i viola approfittano di un rimpallo in area di rigore che favorisce Spaggiari, su cui Avella non può nulla. Termina con la vittoria di misura della Fiorentina, per i giallazzurri c’è l’occasione di riscatto in casa del Lecce.